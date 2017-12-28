Третий небоскреб Екатеринбурга сдан.

В канун Нового года один из ведущих застройщиков столицы Урала - компания "Атомстройкомплекс" - получила акт ввода на второй небоскреб жилого комплекса "Чемпион Парк". Высотка расположена на улице Машинной, а из ее окон открываются великолепные виды ЦПКиО имени Маяковского.

На сегодня это официально третий жилой небоскреб (здание выше 100 метров - прим.ред.) в Екатеринбурге. И все они, что примечательно, возведены "Атомстройкомплексом". В тройку входят 42-этажный ЖК "Февральская революция" и два 37-этажных корпуса ЖК "Чемпион Парк", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Два небоскреба на Машинной объединены стилобатной частью, где размещаются паркинг и коммерческие помещения. Во втором доме будет расположен единый ресепшн, где жильцы смогут круглосуточно заказывать различные услуги – от уборки квартир до доставки еды и звонка утренней побудки.

В планах "Атомстройкомплекса" на 2018 год строительство третьего дома "Чемпион Парка".