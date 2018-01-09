×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средний Урал ждет "оттепель" перед похолоданиемСегодня в 09:24

  • Текст

Со снегом.

Начало первой рабочей недели 2018 года в Свердловской области будет относительно теплым. Днем во вторник - от минус 4 до минус 9, в среду – от минус 7 до минус 12, в четверг же температура снизится до минус 15, в низинах – до минус 20. Ночью столбики термометров опустятся до минус 28, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

Всю неделю будет идти небольшой снег, ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Днем во вторник в столице Урала будет не холоднее минус 6, во вторник – минус 9. В четверг столбики термометров немного опустятся – до минус 12. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью не больше 10 метров в секунду.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×