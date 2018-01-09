Со снегом.

Начало первой рабочей недели 2018 года в Свердловской области будет относительно теплым. Днем во вторник - от минус 4 до минус 9, в среду – от минус 7 до минус 12, в четверг же температура снизится до минус 15, в низинах – до минус 20. Ночью столбики термометров опустятся до минус 28, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

Всю неделю будет идти небольшой снег, ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Днем во вторник в столице Урала будет не холоднее минус 6, во вторник – минус 9. В четверг столбики термометров немного опустятся – до минус 12. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью не больше 10 метров в секунду.