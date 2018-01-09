"Плохишам" грозит штраф.

В России в скором времени заработают новые правила противопожарного режима. Соответствующее постановление 8 января подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

Россияне больше не смогут безнаказанно выбрасывать горящие окурки и спички из окон машин и поездов, а также скидывать горячие шлак, уголь, золу по ходу движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Нарушителям будет грозить штраф и исправительные работы.

Под запрет попадет и разведение костров в придорожных полосах дорог, в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Документом также ужесточены правила работы сельхозпроизводителей в период уборки зерновых культур и заготовки кормов. Аграриям запрещено курить и работать с открытым огнем вне специально оборудованных мест у "хлебных массивов", скирд сена и соломы. А садоводам и огородникам предписано регулярно убирать мусор на своих земельных участках и своевременно скашивать траву.