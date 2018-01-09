На рынке труда.

В ближайшие 5-10 лет биоинженеры, инженеры по возобновляемой энергии и проектировщики "умной" среды будут возглавлять список самых востребованных в России профессий. К такому выводу пришли эксперты службы аналитических исследований компании HeadHunter совместно с Лигой HR-экспертов, передает "Уралинформбюро".

Также в лидеры спроса выйдут специалисты по робототехнике (в том числе медицинской), генной инженерии, кибербезопасности и альтернативной энергетике, нейропсихологи, биоинформатики, программисты, дизайнеры и архитекторы виртуальной реальности.

К этому, считают исследователи, приведет трансформация рынка труда вслед за развитием технологий и изменением в различных областях деятельности. Сейчас его драйверами являются нанотехнологии, робототехника, IT и разработка, искусственный интеллект, машинное обучение, архитектура, биотехнологии, энергетика, генетика и медицина, развивающиеся в дополнение друг к друга.

В 2020-2023 годах будет открыто много вакансий для урбанистов, городских фермеров, менеджеров краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, операторов дронов, инженеров 3D-печати, инженеров по возобновляемой энергии, биоинженеров, проектировщиков "умной" среды и других представителей перспективных профессий.

К 2025 году высокий спрос ожидается на архитекторов виртуальной реальности, менеджеров космического туризма, специалистов по медицинской робототехнике, дизайнеров виртуальной реальности, специалистов по кибербезопасности и биоинформатиков.

К 2020-2025 годам, согласно результатам исследования, исчезнут или претерпят сильную деформацию такие привычные профессии, как дизайнер, эколог, бухгалтер, финансист, полицейский, маркетолог, экономист, косметолог, техник, аудитор, юрист, медсестра, сиделка и прочие. Впрочем, умеренный спрос на них сохранится.