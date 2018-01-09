Дороги подморозит.

На Южном Урале из-за надвигающейся снежной бури объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ночью и днем 9 января в области ожидается снегопад, на дорогах - гололедица. Скорость ветра при этом будет достигать 20 метров в секунду.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на трассе М-5 "Урал" во время снежного "шторма" будут дежурить Златоустовский, Миасский и Ашинский отряды ведомства. Они будут оказывать помощь попавшим в беду гражданам.

Автомобилистам на время ухудшения погодных условий рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Если такой возможности нет, то при отправке в путь водителям следует взять с собой в дорогу теплые вещи, мобильный телефон и канистру с топливом, а на дорогах - соблюдать скоростной режим.