Тюменские преступники предпочитают красть09 января в 13:57
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И обманывать.
По итогам 2017 года в Тюменской области зарегистрировано 26 452 преступления, что на 3,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2006 года преступность в регионе снизилась более чем в 2,3 раза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.
Снижение преступности отмечено в 17 территориях, в том числе в Тюмени (-3,4%), Тобольске (-2,3%), Заводоуковске (-6,1%) и Ишиме (-7%).
В целом за минувший год в Тюменской области совершено на 1,6% меньше тяжких преступлений и на 8,2% - средней тяжести. Число убийств и покушений на них сократилось на 15,4%, на 9,2% реже стали умышленно наносить тяжкий вред здоровью, в том числе повлекший смерть (-24,2%). Кражи регистрировали меньше на 6,4%, в том числе из квартир (-2,2%). На 26,6% сократилось количество грабежей и на 40,6% - разбоев.
В основном преступники промышляют кражами (зафиксировано 8 594 таких деяния), мошенничеством (3 158), а также операциями, связанными с наркотиками (2 478).
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