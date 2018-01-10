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Екатеринбург распрощается с улицей Володарского09 января в 14:51

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Если разрешат горожане.

Улица Володарского в центральной части Екатеринбурга будет переименована в Богоявленскую в 2018 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики городской администрации.

Как пояснил в беседе с корреспондентом агентства представитель мэрии, инициатива о переименовании была озвучена 9 января на встрече вице-мэра Екатеринбурга Сергея Тушина с редакторами городских СМИ.

Городская комиссия по топонимике поставила перед собой задачу переименовывать в год по одной улице. В 2017 году эта участь постигла участок улицы Толмачева от Первомайской до Николая Никонова, который после "ребрендинга" стал улицей Царской.

"В этом году на повестке дня оказалась улица Володарского, — пояснили в пресс-службе горадминистрации. — Было предложение переименовать ее в Рок-клубовскую (на улице Володарского в 1986 году был основан Свердловский рок-клуб – прим. ред.), но оно не было поддержано. Поэтому сейчас рассматривается вариант вернуть улице историческое наименование — Богоявленская".

Представители муниципальной власти заверили, что окончательное решение будет принято только после опроса граждан, проживающих на улице Володарского. В данный момент там находится два многоквартирных жилых дома №2 и №4, построенных в 30-х годах прошлого века в стиле "конструктивизм".

Следует напомнить, что улица Богоявленская была переименована в 20-х годах ХХ века в честь большевика В. Володарского, убитого в Москве в 1918 году правыми эсерами. В советскую эпоху на улице Володарского стояло несколько частных домов, которые позднее были снесены в связи со строительством метрополитена.

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