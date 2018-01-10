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Минтруд добавит россиянам мяса и рыбы09 января в 15:11

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В потребительскую корзину.

Потребительская корзина в России должна быть пересмотрена. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин.

По его словам, набор продуктов не соответствует нормам здорового питания, утвержденным Минздравом в 2016 году. По текущим нормам, россиянин съедает 10,5 килограмма хлебных продуктов, 8,4 - картофеля, 14,6 - овощей и фруктов, около 5 килограммов мяса и всего полкилограмма рыбы, передает "Уралинформбюро".

"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины", - подчеркнул Топилин.

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