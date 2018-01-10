Средний Урал отгородится от африканской чумы09 января в 15:46
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Под контролем вице-губернатора.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план мероприятий против появления и распространения африканской чумы свиней в регионе. Более 40 мероприятий рассчитаны на 2018-2020 годы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Так, в муниципалитетах власти должны постоянно информировать население об опасности заболевания, организовать "горячие линии" для сообщений о заболевании или падеже свиней.
Департамент ветеринарии должен исследовать кровь домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса, не пропускать в область транспорт и грузы из карантинных территорий, провести обучающие семинары для специалистов. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области должен обеспечить регулирование численности диких кабанов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
Стоит напомнить, вспышки африканской чумы были зарегистрированы в ноябре 2017 года в Челябинской, Тюменской и Курганской областях и на Ямале. На территориях был введен карантин.
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