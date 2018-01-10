Из Кольцово.

Скоростные пригородные электропоезда "Ласточка" будут возить гостей, прибывших в уральскую столицу на чемпионат мира по футболу-2018. Составы будут курсировать между железнодорожным вокзалом и аэропортом Кольцово, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД. Также будут организованы сдвоенные поезда на нижнетагильском направлении в периоды пикового спроса.

Кроме того, с 12 января 2018 года по пятницам и воскресеньям вечерняя электричка Екатеринбург – Нижний Тагил будет следовать до Кушвы, а из Екатеринбурга в Кузино – до Шали. При этом с 12 по 22 января пассажиры на участках Нижний Тагил – Кушва и Кузино – Шаля смогут проехать в "Ласточках" по цене проезда в обычном электропоезде.