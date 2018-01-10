В Минтруде готовят законопроект.

Работодатели на Дальнем Востоке будут получать субсидии в размере миллиона рублей за каждого переехавшего в регион работника. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Ведомство уже подготовило поправки в закон о трудовой мобильности населения. Новый вариант документа снимет и ряд ограничений для работодателей. "За счет же субсидий работодатель сможет взять на себя решение многих проблем работника - от места в детсаду для ребенка до ипотеки", - рассказал Топилин.

Однако в будущем, по мнению министра, территории опережающего развития на Дальнем Востоке будут привлекать работников и без субсидий. Там должны появиться высокооплачиваемые рабочие места и инфраструктура для комфортной жизни, передает "Уралинформбюро".