В фильме об игре.

9 января в соцсети "ВКонтакте" опубликован первый полнометражный фильм, посвященный Клубу веселых и находчивых. Посмотреть картину бесплатно может любой совершеннолетний - ограничение "18+" наложило обилие мата и спиртного, которое льется рекой, а также наркотиков, передает "Уралинформбюро".

Главные роли играют Андрей Бурковский, Юлия Ахмедова, а также Роман Маякин ("Сладкая жизнь") и Дарья Руденок ("Притяжение").

Чтобы добиться максимальной достоверности, авторы картины создали из актеров фейковую команду КВН и отправили квартет на фестиваль клуба в Сочи. Что из этого получилось, предстоит оценить зрителям.

Первые посмотревшие уже оставили свои отзывы: "На одном дыхании просмотрела", "Я первый раз на премьере фильма в день выхода. Жизненно", "Хороший фильм про кухню КВН, но мне интересно по составу похожи на команду сега-мегадрайв 16бит, что-то есть в фильме из их истории" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Схожесть с командой "Сега Мега Драйв 16 бит" оправдывается тем, что сценарист и режиссер ленты Илья Аксенов был ее капитаном.

"Снимая это кино, мы не ставили целью компрометировать или как-то оскорблять КВН. В фильме нет ни слова про организаторов, систему игры и каких-либо "обличающих" тем. Этот фильм посвящен молодой команде, друзьям, которые стремятся осуществить свою мечту и попасть на ТВ", - говорят создатели картины.

Между тем, некоторых возмущает излишняя "алко- и наркотизация" картины: "показывать надо как команда идет, падает, подымается и снова движется вперед. Мат, наркотики и многое другое лишнее".

"Но, наверное, лучше бы я всегда смотрел КВН с красивого фасада, есть случаи, когда вся эта изнанка, внутренняя кухня, только для своих. Многие поймут ее не так, как вы хотите донести, а увидят только чернуху, каток КВНа, который ломает молодежь, закатывая их талант рутиной, и лишь немногих выбрасывает на самый верх", - вторят им другие.

Стоит отметить, что в последнее время КВН часто оказывается в центре скандалов. Так, в конце 2017 года оказалось, что глава телевизионного творческого объединения "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК") параллельно руководил ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН", что запрещено законом. Мало того "Планета КВН" и "АМиК" (директор - Александр Масляков-младший, учредители - Масляков-старший и его жена) в 2014 году образовали совместное ООО "Дом КВН", в уставный капитал которого ГУП внес здание "Дома КВН". Когда нарушения вскрылись, главный КВНщик планеты оказался уволен с поста в ГУПе задним числом.