В преддверии ЧМ-2018.

К чемпионату мира по футболу администрация Екатеринбурга закупит новую уборочную технику на 280 миллионов рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, средства выделит областной бюджет.

Денег хватит на покупку примерно 50 единиц техники. Новые машины для наведения лоска в городе получат все ДЭУ без исключения.

Конкурс на поставку новых уборочных машин для мегаполиса пока не объявлен. В мэрии рассчитывают, что технику город получит к маю.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.