Воспитанники карабашского Центра помощи детям получили подарки от РМК09 января в 16:42
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На Рождество.
8 января 2018 года карабашский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, огласил радостный смех. Благотворительный фонд Русской медной компании подарил воспитанникам заведения рождественский праздник.
Детей ждали выступления акробатов и гимнастов, музыкальные номера ложкарей и аккордеонистов, веселые интерактивные конкурсы и увлекательные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Затем сотрудники фонда и РМК вручили более чем 20 подопечным персональные подарки, о которых те писали зимнему волшебнику: игрушки, развивающие игры, книги, спортивный инвентарь, товары для творчества. Не обошлось и без сладких презентов.
"Традиция проводить новогодние и рождественские праздники для детей Карабаша насчитывает уже больше 10 лет. Сотрудники РМК всегда принимают активное участие в организации этих праздников, загодя выбирают подарки для ребятишек, ездят в Карабаш, чтобы лично поздравить их с Новым годом и Рождеством. Каждое такое мероприятие проходит очень тепло, по-семейному, что создает добрую, сказочную атмосферу в эти праздничные дни", - отметила исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Александра Теплякова.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в тот же день прошел праздник для 250 детей из малообеспеченных семей Карабаша. Все они получили подарки и яркие впечатления от новогоднего представления.
Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной. Организация оказывает адресную помощь онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержку детским медучреждений Урала, помогает малозащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, помогающими детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В числе основных проектов фонда - благотворительная столовая во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в столице Урала, совместные проекты с Музеем изобразительного искусства в Екатеринбурге "Искусство против рака" и "Искусство на кончиках пальцев", шефство над православным приютом для девочек при Ново-Тихвинском монастыре.
Оказывается поддержка значимым проектам и учреждениям в сфере культуры и искусства - "Дельфийским играм", Международному фестивалю кукольных театров "Петрушка Великий", Свердловской государственной детской филармонии, Музею истории камнерезного и ювелирного искусства и другим организациям.
С 2017 года Благотворительный фонд РМК входит в ассоциацию грантодающих организаций "Форум доноров", членами которой являются 38 благотворительных организаций и крупнейшие компании из различных отраслей экономики РФ.
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