Из-за неубранной дороги.

9 января Госавтоинспекция Ревды закрыла движение общественного транспорта по трассе Ревда - Дегтярск - Курганово. Состояние дороги не отвечает требованиям безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Движение транспорта осложняют снег и лед. Из-за неудовлетворительного состояния трассы утром 9 января там случилось ДТП, в котором пострадали три человека.

Ограничение будет действовать, пока подрядчики не почистят автомагистраль.

Стоит отметить, что ограничение движения на этом участке из-за плохого состояния дороги уже вводилось в начале декабря 2017 года.

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