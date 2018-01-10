Подписав поправки в закон.

В России больше не будут строить жилье экономического класса. Данное понятие с 2018 года заменено термином "стандартное жилье". Соответствующие поправки в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" подписал глава государства Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, устанавливать требования к стандартному жилью будет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает "Уралинформбюро".

Вводятся и несколько видов новых электронных аукционов, проводимых Агентством ипотечного жилищного кредитования. В их числе - торги на право заключения договора аренды для комплексного развития территории.