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Путин возвел жилье экономкласса в стандарт09 января в 17:29

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Подписав поправки в закон.

В России больше не будут строить жилье экономического класса. Данное понятие с 2018 года заменено термином "стандартное жилье". Соответствующие поправки в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" подписал глава государства Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, устанавливать требования к стандартному жилью будет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает "Уралинформбюро".

Вводятся и несколько видов новых электронных аукционов, проводимых Агентством ипотечного жилищного кредитования. В их числе - торги на право заключения договора аренды для комплексного развития территории.

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