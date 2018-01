Обилие препарата "убивает" сперматозоиды.

Регулярный прием ибупрофена может вызывать бесплодие у мужчин. Об опасных последствиях воздействия популярного болеутоляющего и жаропонижающего средства рассказали ученые из Копенгагенского университета, передает "Уралинформбюро".

В качестве подтверждения своих слов специалисты привели результаты исследований, опубликовав их в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В эксперименте принял участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, которых разделили на 2 группы. Участникам первой давали по 3 таблетки ибупрофена ежедневно в течение 6 недель, вторая группа испытуемых принимала плацебо.

Через 2 недели у мужчин из первой группы было отмечено увеличение выработки лютеинизирующего гормона, превышение концентрации которого может привести к снижению тестостерона и, как следствие, к бесплодию, сообщают "Известия".

Поскольку участники эксперимента принимали препарат в умеренных дозах, негативные последствия для организма были выражены не так сильно, однако специалисты предупредили об опасности бесплодия тех мужчин, которые принимают ибупрофен в больших дозах и на регулярной основе.