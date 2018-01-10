Родители повешенного в ШИЗО пермяка просят помощи у Чайки и Бастрыкина09 января в 19:06
- Текст
Через правозащитников.
Родственники Артема Тронина, найденного повешенным в штрафном изоляторе (ШИЗО) пермской ИК-37, просят следователей разобраться в гибели их сына. Обращение Генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко направил координатор правозащитного проекта "Гулагу.нет" Борис Ушаков, передает "Уралинформбюро".
В документе, опубликованном на сайте организации, родственники сообщают, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, однако о смерти сына, бывшего омоновца, они узнали 2 января от заключенных, содержащихся в том же исправительном учреждении. Сотрудники же ИК якобы молчали, пока 3 января родственники сами не обратились в колонию.
По мнению родителей, изначально у Артема не было причин сводить счеты с жизнью. Но из беседы с заключенными они выяснили, что сотрудники колонии на протяжении последних двух месяцев доводили их сына до самоубийства: притесняли из-за его религиозных убеждений, угрожали расправой, а также содержали в бесчеловечных условиях - не отстегивали в камере ШИЗО спальное место, не выводили в баню и на прогулку, лишали пищи. Также со слов родственников Тронина, по надуманным нарушениям его продолжали долгое время содержать "в камере ШИЗО одного, чтобы беспрепятственно чинить весь этот "беспредел", без лишних свидетелей".
Непосредственной травлей Артема, по данным "Гулага.нет", занимались начальник колонии Терентьев и оперативник Овчинников. А перед тем, как произошла трагедия, сообщается в обращении, к мужчине в камеру заходил сотрудник колонии Шварев, с которым у Тронина был конфликт. В феврале 2017 года последний выступал в суде в качестве свидетеля обвинения по делу против Шварева, который обвинялся в избиении заключенного Нарыжного.
"Оба заключенных на тот момент написали заявления, однако до суда дошло лишь заявление Нарыжнова, поскольку его делом занимался адвокат. На судебном заседании и после него Шварев А.В. неоднократно угрожал моему сыну и обещал, что ему так просто с рук это не сойдет. В дальнейшем Шварев А.В. не раз оговаривался в присутствии заключенных, что "Артем никогда не выйдет в СУС. П.......ц (конец - прим. ред.) ему за то, что слишком много знает"", - говорится в письме.
Чтобы пролить свет на эту историю, родные погибшего просят следователей изучить записи с видеокамер в колонии и опросить осужденных, обеспечив им безопасность.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
09 января в 20:02
За смерть шахтеров на Южном Урале ответят главные инженеры
На суде.09 января в 19:40
Куйвашев озвучил главные события 2018 года
Их три.09 января в 19:18
Свердловский минстрой опустил проект "Ривьеры"
На один этаж.09 января в 19:16
Россиянам не назначают страховую пенсию
Из-за нехватки баллов.09 января в 19:06
Родители повешенного в ШИЗО пермяка просят помощи у Чайки и Бастрыкина
Через правозащитников.09 января в 18:37
Ибупрофен грозит мужчинам отсутствием потомства
Обилие препарата "убивает" сперматозоиды.09 января в 18:19
Путин подобрал Среднему Уралу 8 новых судей
В Екатеринбурге будут работать лишь трое.09 января в 18:13
Екатеринбург закупит уборочную технику на 280 миллионов
В преддверии ЧМ-2018.09 января в 17:57
На Среднем Урале трое детей пострадали в пожаре
Родители оставили их одних.09 января в 17:52
Члена избиркома Екатеринбурга заподозрили в нарушении закона
Во время сбора подписей за Путина.09 января в 17:40
Южноуралец проломил череп 9-летней девочке
Во время катания на "бубликах".09 января в 17:29
Путин возвел жилье экономкласса в стандарт
Подписав поправки в закон.09 января в 17:23
Работник "Сбербанка" застрелил коллегу из охотничьего ружья
Хотел напугать.09 января в 17:10
Неизвестный изнасиловал 8-летнюю девочку в Ишиме
Его ищут.09 января в 17:04
На трассе Среднего Урала ограничили движение общественного транспорта
Из-за неубранной дороги.
Главные новости
- 09 января в 17:52Члена избиркома Екатеринбурга заподозрили в нарушении закона
- 09 января в 17:10Неизвестный изнасиловал 8-летнюю девочку в Ишиме
- 09 января в 16:38Суицид срочника в Прикамье вылился в "уголовку"
- 09 января в 14:47Путина просят пресечь "туманные действия" Комаровой
- 09 января в 12:37Подозреваемый в поджоге тюменской многоэтажки хотел свести счеты с жизнью
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.