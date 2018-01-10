Через правозащитников.

Родственники Артема Тронина, найденного повешенным в штрафном изоляторе (ШИЗО) пермской ИК-37, просят следователей разобраться в гибели их сына. Обращение Генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко направил координатор правозащитного проекта "Гулагу.нет" Борис Ушаков, передает "Уралинформбюро".

В документе, опубликованном на сайте организации, родственники сообщают, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, однако о смерти сына, бывшего омоновца, они узнали 2 января от заключенных, содержащихся в том же исправительном учреждении. Сотрудники же ИК якобы молчали, пока 3 января родственники сами не обратились в колонию.

По мнению родителей, изначально у Артема не было причин сводить счеты с жизнью. Но из беседы с заключенными они выяснили, что сотрудники колонии на протяжении последних двух месяцев доводили их сына до самоубийства: притесняли из-за его религиозных убеждений, угрожали расправой, а также содержали в бесчеловечных условиях - не отстегивали в камере ШИЗО спальное место, не выводили в баню и на прогулку, лишали пищи. Также со слов родственников Тронина, по надуманным нарушениям его продолжали долгое время содержать "в камере ШИЗО одного, чтобы беспрепятственно чинить весь этот "беспредел", без лишних свидетелей".

Непосредственной травлей Артема, по данным "Гулага.нет", занимались начальник колонии Терентьев и оперативник Овчинников. А перед тем, как произошла трагедия, сообщается в обращении, к мужчине в камеру заходил сотрудник колонии Шварев, с которым у Тронина был конфликт. В феврале 2017 года последний выступал в суде в качестве свидетеля обвинения по делу против Шварева, который обвинялся в избиении заключенного Нарыжного.

"Оба заключенных на тот момент написали заявления, однако до суда дошло лишь заявление Нарыжнова, поскольку его делом занимался адвокат. На судебном заседании и после него Шварев А.В. неоднократно угрожал моему сыну и обещал, что ему так просто с рук это не сойдет. В дальнейшем Шварев А.В. не раз оговаривался в присутствии заключенных, что "Артем никогда не выйдет в СУС. П.......ц (конец - прим. ред.) ему за то, что слишком много знает"", - говорится в письме.

Чтобы пролить свет на эту историю, родные погибшего просят следователей изучить записи с видеокамер в колонии и опросить осужденных, обеспечив им безопасность.