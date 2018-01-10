Доказано учеными.

Простой способ избавить от лишних килограммов озвучили ученые из Королевского колледжа Лондона. Они выяснили, что продление ежедневного сна на 20 минут может помочь сбросить избыточный вес, передает "Уралинформбюро".

Исследование показало, что люди, дольше остающиеся в постели, потребляют меньше сахара. По словам экспертов, простое вмешательство в образ жизни приводит к более здоровому питанию, так как человек тянется к нездоровой пище чаще всего из-за усталости.

"Наши результаты показывают, что чем больше вы спите, тем лучше едите. Дополнительное время в постели - это простой способ помочь людям с их здоровьем, диетой и потерей веса", - цитирует The New York Post ученого Хайя Аль Хатиб.

В исследовании ученых приняли участие 42 человека, которые спали меньше семи часов в сутки. Половину из них попросили избегать кофеина перед сном, не использовать смартфоны и не ложиться спать натощак. Другой половине не дали никаких рекомендаций.

В итоге первая группа оставалась в постели на 55 минут дольше и спала на 21 минуту больше. Их дневное потребление сахара (в напитках, печенье, тортах) сократилось на 10 граммов.

Их потребление свободных сахаров - в подслащенных напитках, печенье и торты - сократилось на 10 граммов в день. Исследователи отметили, что "простые изменения в образе жизни могут помочь людям потреблять более здоровые диеты".