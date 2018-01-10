Без согласия сельских жителей.

Жители села Большое Трифоново в Артемовском ГО рискуют остаться без школы. Сельская СОШ может быть реорганизована - соответствующее постановление издано главой городского округа.

О том, что сельские дети будут лишены возможности получить образование либо будут вынуждены ездить в другую школу, расположенную почти в 10 километрах, в прокуратуру сообщила сотрудница учебного заведения. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства об образовании в деятельности администрации ГО.

Выяснилось, что заключение комиссии, на основании которого подписано постановление о реорганизации школы, принято с нарушениями. Кроме того, согласно внутреннему уставу учебного заведения, ликвидация либо реорганизация образовательного учреждения невозможна без учета мнения жителей.

Артемовский городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным постановления главы ГО, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры. Суд требования прокуратуры удовлетворил, признав документ незаконным. Стоит отметить, что судебный акт не вступил в законную силу.