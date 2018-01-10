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Американские ученые нашли секрет долголетияСегодня в 10:00

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Помогает и при застенчивости.

Кардиологи Юго-западного медицинского центра Университета Техаса нашли простой способ продления жизни. Побороть старение сердечно-сосудистой системы и уменьшить риск ранней кончины помогают физические упражнения, сообщает портал Medical Xpress.

В ходе эксперимента одна группа людей среднего возраста занималась физическими упражнениями, другая – йогой. У первых через два года регулярных тренировок потребление кислорода увеличилось на 18%, а эластичность мышц левого желудочка сердца увеличилась на 25%.

Еще один плюс физических нагрузок нашли тюменские ученые. Упражнения помогали застенчивым молодым людям побороть свою стеснительность. Результаты исследования опубликованы в журнале "Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта". В эксперименте ТюмГУ приняли участие 300 студентов. Стоит отметить, что на девушек физическая нагрузка такого эффекта не имела, сообщает "Уралинформбюро".

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