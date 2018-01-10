Груди, кожи и органов пищеварения.

Работа по ночам повышает у женщин риск развития рака молочной железы, кожи и пищеварительного тракта. К такому выводу пришли китайские медики, изучившие данные почти по 115 тысячам случаев онкозаболеваний со всего мира. Статья размещена в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, передает "Уралинформбюро".

По данным исследователей, каждые пять лет работы в темное время суток увеличивают вероятность развития злокачественной опухоли в молочной железе на 3,3%.

Врачи считают, что женщинам, трудящимся во вторую смену или ночью, нужно чаще проходить обследования.