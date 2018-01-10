Госдума готовит "сюпризы" автовладельцам.

Весной и летом 2018 года депутаты Госдумы РФ планируют принять ряд документов, изменяющих правила наказания водителей. План законопроектной деятельности парламентариев, который должен быть утвержден 10 января, приводят "Известия".

Одно из основных изменений - введение балльной системы штрафов. Предполагается, что водителей будут лишать прав на 1-1,5 года за три и более нарушений ПДД в год. Во втором чтении законопроект депутаты обсудят в мае.

Также среди инициатив - введение штрафов за опасное вождение и упрощенная процедура наказания для водителей, чьи проступки на дороге зафиксировала видеокамера.

В июне в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта, согласно которому нетрезвые водители, которых остановил инспектор, и те, кто отказался от медосвидетельствования, смогут забрать автомобиль со спецстоянки только после внесения залога. Его размер будет равен возможному штрафу — 30 тысяч рублей.

Учтут депутаты и особенности работы госкорпорации "Почта России": предполагается увеличивать льготный период по оплате штрафов тем нарушителям ПДД, которым поздно доставили соответствующее извещение.