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В Екатеринбурге заработает "горячая линия" для родителей первоклассниковСегодня в 11:52

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15 января.

В столице Урала начнет работу "горячая линия" по вопросам записи детей в первые классы. Задать свои вопросы родители смогут с 15 января в будние дни в рабочее время. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горобраза.

Получить нужную информацию можно будет по телефонам: 8 (343) 304-12-54, 304-12-55, 304-12-56, 371-55-73.

Специалистам департамента образования можно задать вопросы по организации приема в школы конкретного района:

Верх-Исетский - 304-12-64,
Железнодорожный - 370-64-57,
Кировский - 375-64-57,
Ленинский - 376-35-83,
Октябрьский - 261-63-74,
Орджоникидзевский - 304-12-57,
Чкаловский - 269-15-48.

Стоит отметить, в этом году в процедуре записи ребенка в первый класс будет сразу несколько нововведений. Так, жители 29 специально созданных микроучастков смогут подать документы в любую из ближайших школ. Не попав туда, можно будет обратиться в другую "участковую" школу, не дожидаясь второго этапа подачи документов. Кроме того, теперь документы можно будет подавать в областных МФЦ – раньше только в городских. А на портале госуслуг нельзя будет создавать черновик заявления. Это должно разгрузить сайт, традиционно "падающий" в ночь на 1 февраля.

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