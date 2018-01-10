Из Солнечного.

Мэрия Екатеринбурга намерена запустить новый маршрут для жителей Вторчермета и микрорайона Солнечный. Как рассказал "Уралинформбюро" председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов, конкурс будет проведен в начале года - документация для торгов уже готова.

"Автобус 53 маршрута будет следовать из Солнечного, по Второй Новосибирской, Московской до железнодорожного вокзала. Это позволит улучшить транспортную доступность Вторчермета и микрорайона Солнечный», - резюмировал чиновник.

Стоит отметить, всего по планам мэрии в начале года будут проведены конкурсы по 20 городским маршрутам.

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