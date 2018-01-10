В размере "детского" прожиточного минимума.

Пенсионный фонд России начал прием заявлений от нуждающихся семей на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Они полагаются женщинам, родившим или усыновившим второго ребенка после 1 января 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Критерии определения, имеет ли семья право на выплату, размещены на сайте ПФР. Для этого нужно общий доход семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а потом на количество ее членов, включая новорожденного второго ребенка. Если полученная сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, можно писать заявление на ежемесячную выплату. Ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предыдущего года.

При подсчете общего дохода семьи учитываются все зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты и другое. При обращении в ПФР суммы этих выплат должны быть подтверждены документально. Не учитываются единовременная матпомощь из федерального бюджета в связи с ЧП, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно до достижения вторым ребенком полутора лет.

Среди уральцев самые крупные отчисления из средств маткапитала ждут жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - 15 897 и 13 958 рублей соответственно. 10 832 рубля ежемесячно смогут получить нуждающиеся семьи в Тюменской области, 10 289 рублей - в Пермском крае и 10 221 рубль - в Челябинской области. Самые скромные выплаты ждут курганцев и свердловчан - всего 10 217 и 10 210 рублей соответственно.