Нуждающиеся семьи Урала поддержат выплаты из маткапиталаСегодня в 12:10
- Текст
В размере "детского" прожиточного минимума.
Пенсионный фонд России начал прием заявлений от нуждающихся семей на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Они полагаются женщинам, родившим или усыновившим второго ребенка после 1 января 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Критерии определения, имеет ли семья право на выплату, размещены на сайте ПФР. Для этого нужно общий доход семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а потом на количество ее членов, включая новорожденного второго ребенка. Если полученная сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, можно писать заявление на ежемесячную выплату. Ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предыдущего года.
При подсчете общего дохода семьи учитываются все зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты и другое. При обращении в ПФР суммы этих выплат должны быть подтверждены документально. Не учитываются единовременная матпомощь из федерального бюджета в связи с ЧП, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно до достижения вторым ребенком полутора лет.
Среди уральцев самые крупные отчисления из средств маткапитала ждут жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - 15 897 и 13 958 рублей соответственно. 10 832 рубля ежемесячно смогут получить нуждающиеся семьи в Тюменской области, 10 289 рублей - в Пермском крае и 10 221 рубль - в Челябинской области. Самые скромные выплаты ждут курганцев и свердловчан - всего 10 217 и 10 210 рублей соответственно.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:33
На Среднем Урале полыхает крупный завод
Огонь охватил 1000 "квадратов".Сегодня в 15:28
ГИБДД: Серовский тракт опасен для автомобилистов
Из-за неровностей дорожного полотна.Сегодня в 15:16
Мэрия Екатеринбурга не отреагировала на ФАС
По "маршрутным" торгам.Сегодня в 15:07
Мурманчанин ради бутылки вина протаранил магазин на броневике
Который угнал.Сегодня в 15:04
Екатеринбуржцы устроили экстремальные "покатушки" под окнами мэрии
На "ватрушке" за машиной.Сегодня в 15:00
Тюменка зарегистрировала в ветхой избушке 168 нелегалов
Из Узбекистана, Киргизии и Азерзбайджана.Сегодня в 14:54
Повременной "ЕКартой" можно будет расплатиться в маршрутках
С февраля.Сегодня в 14:45
"Уральские авиалинии" воплотили мечту о покупке билета за час до вылета
В новом сервисе.Сегодня в 14:40
Неизвестный лишил депутатов ЛДПР голоса в Госдуме
И представителя "Родины" за компанию.Сегодня в 14:38
"Большая четверка" не торопится с отменой роуминга
Внутрисетевого.Сегодня в 14:16
Нелегал из Узбекистана надругался над 11-летней девочкой
Считают следователи.Сегодня в 14:10
Екатеринбургские частники перекрасят автобусы в зеленый цвет к мундиалю
Мэрия дала им отсрочку.Сегодня в 13:52
Облсуд скостил срок экс-ректору КГУ
На месяц.Сегодня в 13:48
На свердловскую трассу вернули общественный транспорт
После тщательной уборки снега.Сегодня в 13:47
В общежитии Серова мужчина зарезал бывшую сожительницу
И ранил ее мать.
Главные новости
- Сегодня в 15:33На Среднем Урале полыхает крупный завод
- Сегодня в 15:16Мэрия Екатеринбурга не отреагировала на ФАС
- Сегодня в 13:44Свердловчане в Госдуме определились с приоритетами работы
- Сегодня в 11:19Лишиться водительских прав в России станет проще
- Сегодня в 10:26ЦИК проверит членов избиркома Екатеринбурга
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.