В Екатеринбурге появилось самое большое "ЭКСПО"Сегодня в 13:18
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Видно из самолета.
В ночь на 10 января в центре Екатеринбурга появилась огромная надпись "ЭКСПО". Пять букв "начертали" на льду акватории Городского пруда. Высота каждой из них – около 100 метров, а длина всей надписи – больше километра. Уральская версия надписи стала самой крупной в мире, ее будет видно даже из иллюминатора самолета, сообщили "Уралинформбюро" активисты общественного движения #ЯЗаЭкспо
Таким образом молодежь высказалась в поддержку заявки уральской столицы на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Ранее активисты размещали надпись "Я ЗА ЭКСПО" на бизнес-центре "Высоцкий".
Стоит отметить, что активно продвигает заявку Екатеринбурга и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В конце декабря 2017 года на своей странице в Instagram он объявил конкурс идей, которые должны помочь уральскому мегаполису выиграть право на проведение выставки. Победителям глава региона пообещал чехлы для iPhone с заявочным логотипом.
Где именно пройдет ЭКСПО-2025, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на выставку претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
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