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"Уральские авиалинии" воплотили мечту о покупке билета за час до вылета10 января в 14:45

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В новом сервисе.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила новую услугу для любителей спонтанных путешествий. Теперь приобрести билет можно за час до вылета рейса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, услуга доступна на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Также можно оплатить дополнительный багаж, выбрать и оплатить комфортное место или перевозку домашнего питомца. Ранее в мобильном приложении продажа билетов закрывалась за 4 часа до вылета, а на сайте - за 12 часов.

Данная опция доступна держателям банковских карт, поддерживающих 3DSecure для безопасных платежей. Покупателям билета через мобильное приложение дается дополнительная скидка.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь-ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов "Уральских авиалиний" 43 самолета европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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