Из Узбекистана, Киргизии и Азерзбайджана.

Жительницу Тюменской области будут судить за фиктивную постановку на учет 168 мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Женщина регистрировала иностранцев в своем аварийном доме в селе Созоново, не собираясь предоставлять им реальное жилье.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленница уведомляла управление по вопросам миграции о принятии мигрантов с 13 мая 2016-го по 6 октября 2017 года.

За "гостеприимство" тюменке может грозить крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.