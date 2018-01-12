Если в вашей жизни возникла ситуация, при которой срочно понадобились деньги, тогда лучшим решением станет обращение в банк. Здесь вам предложат оформить кредит при наличии необходимых документов. Но проблема в том, что разные организации имеют нерегламентированный набор требований к своим клиентам.

Альтернативное оформление кредита

Если у клиента нет времени на долгое ожидание, придется воспользоваться услугами организаций, специализирующихся на оформлении кредитов. Любая заявка на кредит наличными подается в ближайшем отделении банка. При этом вам не понадобится собирать большое количество документов и доказывать свою платежеспособность. Для оформления займа потребуются следующие документы:

• заявление в банк с просьбой о выдаче кредита;

• паспорт заемщика (подтверждающий гражданство и место жительства);

• идентификационный код.

Оформив необходимый минимум документов, можно получить кредит в банке наличными.

Обслуживание кредита

С момента получения денежных средств от банка клиент берет на себя ряд обязательств. Наиболее важным из них является своевременное погашение процентных ставок. Кроме того клиент обязуется быть на связи при наличии задолженности перед банком.

Подобная практика позволяет гражданам получить необходимые средства на лечение или на непредвиденные расходы. Несмотря на то, что сегодня большое количество расчетов проходит в электронной форме, бывают случаи, когда требуются наличные средства. Получить "живые" деньги можно в течение нескольких минут при отсутствии претензий от администрации банка. Чаще всего деньги выдаются сроком на 12 месяцев с возможным продлением времени выплаты.

Организации, выдающие быстрые кредиты, как правило, не требуют дополнительных документов для получения права оформления займа. Также отсутствуют возрастные ограничения для клиентов банков. Любой посетитель, достигший совершеннолетия, получает право на оформление кредита. Также кредитные организации имеют определенный лимит, на который могут рассчитывать клиенты.

Существенным недостатком работы с подобными компаниями является немалый процент по обслуживанию долга. Кредитные организации не располагают такими же средствами, как крупные банки. Однако стоит отметить, что указанные обстоятельства не мешают большому количеству наших граждан пользоваться услугами банковских учреждений.

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