ГИБДД: Серовский тракт опасен для автомобилистов10 января в 15:28
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Из-за неровностей дорожного полотна.
Свердловские госавтоинспекторы обеспокоены состоянием дорожного покрытия на Серовском тракте. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в 2017 году на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (287-290 километр) из-за колейности покрытия произошло 29 автоаварий.
В новом году ДТП случилось на 290 километре трассы. Водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В ДТП пострадала 13-летняя девочка. С компрессионным переломом грудных позвонков ее доставили в невьянскую больницу.
"В месте, где произошла авария, сотрудниками ГИБДД были выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде колейности глубиной до 5 сантиметров. По результатам проверки в адрес обслуживающей организации выдано предписание об ограничении скоростного режима на указанном участке", - добавили автоинспекторы.
По данным ведомства, дорожники еще в прошлом году должны были исправить недостатки покрытия на 290 километре Серовского тракта, но почему-то этого не сделали. По данному факту в отношении ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" возбуждено административное производство по статье "несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте автодороги".
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