Теплотрасса отключена для ремонта.

Тюменские тепловики решили в разгар зимы провести ремонтные работы на магистральной теплотрассе. Но причина не в аварии, заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании".

"Участок вывели в ремонт для повышения надежности теплотрассы, — пояснил представитель компании. — Ограничение подачи тепловой энергии продлится до 8.00 11 января".

При этом собеседник агентства посоветовал не делать трагедию из произошедшего, так как температура воздуха в помещениях, оказавшихся в зоне отключения, продолжает оставаться комфортной.

"Уралинформбюро" решило проверить эту информацию. Согласно сообщению ТАСС, в зону временного ограничения теплоснабжения попала часть жилых домов и социальных объектов Восточного микрорайона Тюмени. В том числе, школа № 63, расположенная на улице Моторостроителей.

Однако в беседе с корреспондентом агентства сотрудники школы категорически отказались как-либо комментировать произошедшее. "Мы не можем сказать, тепло у нас или нет, — ответили они по телефону. — Обратитесь с этим вопросом к завхозу".

Коллектив расположенного по соседству Тюменского НИИ проектирования, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений оказался в этом смысле куда более общительным.

"Нам ничего не сообщали об отключении тепла, но с утра в помещениях стояла жара, так что пришлось закрывать батареи, а сейчас холодно, сидим в теплой одежде", — сообщили они.

Однако соседи нефтяников, врачи медцентра, расположенного в одном из домов на улице Монтажников, подтвердили, что получали предупреждение от сетевиков. "К сожалению, у нас нет не только тепла, но и горячей воды. Так что санитарки, которые убирают помещения, испытывают определенные трудности в работе", — посетовали медики.