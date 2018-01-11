В Тюмени без отопления и горячей воды остались школа и медцентр10 января в 17:09
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Теплотрасса отключена для ремонта.
Тюменские тепловики решили в разгар зимы провести ремонтные работы на магистральной теплотрассе. Но причина не в аварии, заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании".
"Участок вывели в ремонт для повышения надежности теплотрассы, — пояснил представитель компании. — Ограничение подачи тепловой энергии продлится до 8.00 11 января".
При этом собеседник агентства посоветовал не делать трагедию из произошедшего, так как температура воздуха в помещениях, оказавшихся в зоне отключения, продолжает оставаться комфортной.
"Уралинформбюро" решило проверить эту информацию. Согласно сообщению ТАСС, в зону временного ограничения теплоснабжения попала часть жилых домов и социальных объектов Восточного микрорайона Тюмени. В том числе, школа № 63, расположенная на улице Моторостроителей.
Однако в беседе с корреспондентом агентства сотрудники школы категорически отказались как-либо комментировать произошедшее. "Мы не можем сказать, тепло у нас или нет, — ответили они по телефону. — Обратитесь с этим вопросом к завхозу".
Коллектив расположенного по соседству Тюменского НИИ проектирования, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений оказался в этом смысле куда более общительным.
"Нам ничего не сообщали об отключении тепла, но с утра в помещениях стояла жара, так что пришлось закрывать батареи, а сейчас холодно, сидим в теплой одежде", — сообщили они.
Однако соседи нефтяников, врачи медцентра, расположенного в одном из домов на улице Монтажников, подтвердили, что получали предупреждение от сетевиков. "К сожалению, у нас нет не только тепла, но и горячей воды. Так что санитарки, которые убирают помещения, испытывают определенные трудности в работе", — посетовали медики.
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