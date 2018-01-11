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Пнувший маленького сына киргиз ушел от наказания10 января в 17:39

  • Текст

Суд прекратил дело.

Житель Бишкека, пнувший в живот маленького сына, остался безнаказанным. Суд прекратил уголовное дело по факту хулиганства, фигурантом которого был горе-отец. Вердикт вступит в силу через 10 дней. Все это время мужчина не должен покидать Киргизию, пишет Sputnik.

Стоит отметить, что мать пострадавшего мальчика отказалась от претензий к супругу, хотя раньше просила его наказать.

Ранее "Уралинформбюро" публиковало видео, на котором видно, как мужчина пинает маленького мальчика, закапризничавшего на прогулке. Правоохранители задержали отца в тот же день и обвинили его в хулиганстве.

Ранее по теме:
Житель Бишкека на прогулке пнул маленького сына в живот

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