Катрин Денев и француженки вступились за "приставучих" мужчин10 января в 18:17
- Текст
Агрессивный флирт - не преступление.
Катрин Денев, Катрин Милле и еще 98 известных француженок вступились за мужчин, огульно обвиняемых в харассменте. Их коллективное открытое письмо опубликовала газета Le Monde, передает "Уралинформбюро".
Авторы послания нашли в движении против сексуальных домогательств "ростки" пуританства. По их мнению, право мужчин "приставать к женщинам" является неотъемлемым атрибутом сексуальной свободы.
"Изнасилование - это преступление. Но настойчивый или неуклюжий флирт не является нарушением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. В свете дела Вайнштейна было привлечено законное внимание к проблеме сексуальных домогательств. Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к противоположному: заставляет нас говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками", - гласит текст письма.
"Фактически, - уверены авторы послания, - #metoo начал в прессе и в социальных сетях кампанию публичных доносов и импичмента людей, которые, не имея возможности ответить или защищаться, были поставлены на один уровень с секс-преступниками". Жертвами, по мнению француженок, уже стали десятки мужчин, вынужденных оставить свои посты из-за неосторожного касания колена сотрудницы или слишком личного разговора за ужином.
Тема сексуальных домогательств всплыла в прессе осенью 2017 года, после того как издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о вольностях продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис. Следом посыпались обвинения в адрес других актеров и режиссеров. Голливудские актрисы - жертвы харассмента - запустили две кампании #MeToo и Timeʼs Up, а журнал Time назвал человеком года людей, не побоявшихся заявить о сексуальных домогательствах в их адрес.
Ранее по теме:
Звание человека года досталось "Нарушившим тишину"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 января в 20:04
Улицу в центре Екатеринбурга перекроют на четыре дня
Для прокладки газопровода.10 января в 19:56
МРОТ дотянут до прожиточного минимума к Первомаю
Пообещал Путин.10 января в 19:32
В Екатеринбурге похитителей Hyundai Solaris посадили на 11 лет
На двоих.10 января в 19:12
Собчак подала заявление в прокуратуру на недругов
Из "Гражданского патруля".10 января в 18:39
Злого алабая из Верхней Пышмы "арестовали" полицейские
И отвели к ветеринару.10 января в 18:37
Потенциального поджигателя тюменской девятиэтажки взяли под арест
По ходатайству следователя.10 января в 18:34
Свердловских домовладельцев накажут рублем
За срыв капремонтов.10 января в 18:24
В аэропорту Кольцово автоинспекторы "прошерстили" все такси
После ДТП в Асбесте.10 января в 18:17
Катрин Денев и француженки вступились за "приставучих" мужчин
Агрессивный флирт - не преступление.10 января в 18:10
Курганский застройщик Богомолов сел на 2,5 года за земельные аферы
Его отправили в колонию-поселение.10 января в 18:00
Резервный фонд РФ иссяк и "закрывается"
В соответствии с законом.10 января в 17:49
Семья покончившего с собой челябинского призывника получит матпомощь
100 тысяч рублей.10 января в 17:45
Юная екатеринбурженка сломала позвоночник на горке
Каталась на "бублике".10 января в 17:39
Пнувший маленького сына киргиз ушел от наказания
Суд прекратил дело.10 января в 17:33
Пожар на заводе в Бобровском потушен
Огонь прошелся по 1200 "квадратов".
Главные новости
- 10 января в 19:56МРОТ дотянут до прожиточного минимума к Первомаю
- 10 января в 18:37Потенциального поджигателя тюменской девятиэтажки взяли под арест
- 10 января в 18:00Резервный фонд РФ иссяк и "закрывается"
- 10 января в 17:45Юная екатеринбурженка сломала позвоночник на горке
- 10 января в 15:16Мэрия Екатеринбурга не отреагировала на ФАС
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.