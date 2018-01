Агрессивный флирт - не преступление.

Катрин Денев, Катрин Милле и еще 98 известных француженок вступились за мужчин, огульно обвиняемых в харассменте. Их коллективное открытое письмо опубликовала газета Le Monde, передает "Уралинформбюро".

Авторы послания нашли в движении против сексуальных домогательств "ростки" пуританства. По их мнению, право мужчин "приставать к женщинам" является неотъемлемым атрибутом сексуальной свободы.

"Изнасилование - это преступление. Но настойчивый или неуклюжий флирт не является нарушением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. В свете дела Вайнштейна было привлечено законное внимание к проблеме сексуальных домогательств. Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к противоположному: заставляет нас говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками", - гласит текст письма.

"Фактически, - уверены авторы послания, - #metoo начал в прессе и в социальных сетях кампанию публичных доносов и импичмента людей, которые, не имея возможности ответить или защищаться, были поставлены на один уровень с секс-преступниками". Жертвами, по мнению француженок, уже стали десятки мужчин, вынужденных оставить свои посты из-за неосторожного касания колена сотрудницы или слишком личного разговора за ужином.

Тема сексуальных домогательств всплыла в прессе осенью 2017 года, после того как издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о вольностях продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис. Следом посыпались обвинения в адрес других актеров и режиссеров. Голливудские актрисы - жертвы харассмента - запустили две кампании #MeToo и Timeʼs Up, а журнал Time назвал человеком года людей, не побоявшихся заявить о сексуальных домогательствах в их адрес.

