100 тысяч рублей.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил 100 тысяч рублей семье погибшего военнослужащего, призванного из Магнитогорска. Речь идет о срочнике, покончившем с собой в воинской части в поселке Сокол Пермского края. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе губернатора.

Помощь семье также окажет администрация Магнитогорска.

Тело 20-летнего солдата нашли в душевой 5 января 2018 года. Пермские следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". По мнению сестры срочника, причиной суицида стал межнациональный конфликт с сослуживцем.

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