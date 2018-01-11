После ДТП в Асбесте.

Свердловские автоинспекторы совместно с Минтрансом и Ространснадзором проверили все машины такси в аэропорту Кольцово. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, мероприятие было плановым. Однако поводом для его скорого проведения послужило дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 1 января в Асбесте: виновником аварии стал таксист, крутивший "баранку" без отдыха 21 час, а транспортное средство, на котором он возил пассажиров, не прошло в должное время техосмотр.

По итогам проверки машин с "шашечками" автоинспекторами было выявлено 17 нарушений ПДД, среди которых - неисправность транспортных средств и отсутствие необходимых документов. Один водитель и вовсе сидел за рулем такси, будучи лишенным водительских прав. Также сотрудниками ГИБДД было выявлено 3 факта незаконной установки знака "Такси".

"За допущенные нарушения все водители привлечены к административной ответственности. Информация обо всех выявленных нарушениях будет направлена в различные ведомства для принятия мер в отношении руководителей организаций, оказывающих услуги такси", - заявили в госавтоинспекции.

Стоит отметить, что подобные проверки извозчиков в скором времени пройдут и в других городах Свердловской области.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области