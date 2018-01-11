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Злого алабая из Верхней Пышмы "арестовали" полицейские10 января в 18:39

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И отвели к ветеринару.

9 января 2018 года полицейские водили по улицам Верхней Пышмы хоть не слона, но большого алабая. Забавный променад попал в объектив видеокамеры одного из горожан, передает "Уралинформбюро".

Как оказалась, "автоконвоирование" пса было вынужденной мерой. Незадолго до этого алабай кидался на людей и собак и даже загрыз одну из них. По словам верхнепышминцев, от зубов животного пострадали 2 человека.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что вечером 9 января в дежурную часть Верхней Пышмы поступил сигнал об агрессивной собаке, бросающейся на людей и загрызшей другое животное. Наряд ППС вынужден был применить табельное оружие, чтобы поймать алабая. "Был произведен один выстрел в воздух, чтобы предупредить нападение собаки на людей. Пса удалось поймать, его передали ветеринарам. По данному факту проводится проверка службой участковых уполномоченных", - пояснил он.

Сейчас животное находится в одном из екатеринбургских питомников. Владелец алабая устанавливается.

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