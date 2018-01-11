Для прокладки газопровода.

С 23 по 26 января 2018 года в Екатеринбурге для проезда транспорта будет закрыт отрезок улицы Шарташской - от Кузнечной до Бажова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в эти дни специалисты АО "Газмонтаж" будут тянуть газопровод к возводящемуся неподалеку офисному зданию.

Автомобилистам стоит заранее выбрать пути объезда перекрываемого участка.