×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Горевшую в Тюмени многоэтажку обследуют "Струной"Сегодня в 09:03

  • Текст

По указанию Пучкова.

В Тюмень для обследования пострадавшей при пожаре многоэтажки по указанию главы МЧС Владимира Пучкова доставят специальный мобильный диагностического комплекс "Струна". Прибор состоит из уникальных датчиков, содержащих пьезоэлементы, и применяется для анализа повреждений зданий и сооружений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с помощью "Струны" специалисты изучат текущее состояние девятиэтажки, оценят его устойчивость, а также определят возможность его дальнейшей эксплуатации.

После "сканирования" дома власти решат, смогут ли люди вернуться в свои квартиры.

Страшный пожар на Олимпийской произошел 8 января. Пламя охватило порядка 1500 квадратных метров обшивки здания и одну из квартир. Из превратившейся в факел девятиэтажки эвакуировали 160 жильцов, спасли - 24. Один человек погиб.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Житель одной из квартир решил таким образом свести счеты с жизнью.

Ранее по теме:
Горевшую тюменскую многоэтажку восстановят на деньги города
Потенциального поджигателя тюменской девятиэтажки взяли под арест

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×