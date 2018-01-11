По указанию Пучкова.

В Тюмень для обследования пострадавшей при пожаре многоэтажки по указанию главы МЧС Владимира Пучкова доставят специальный мобильный диагностического комплекс "Струна". Прибор состоит из уникальных датчиков, содержащих пьезоэлементы, и применяется для анализа повреждений зданий и сооружений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с помощью "Струны" специалисты изучат текущее состояние девятиэтажки, оценят его устойчивость, а также определят возможность его дальнейшей эксплуатации.

После "сканирования" дома власти решат, смогут ли люди вернуться в свои квартиры.

Страшный пожар на Олимпийской произошел 8 января. Пламя охватило порядка 1500 квадратных метров обшивки здания и одну из квартир. Из превратившейся в факел девятиэтажки эвакуировали 160 жильцов, спасли - 24. Один человек погиб.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Житель одной из квартир решил таким образом свести счеты с жизнью.



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