По итогам краш-тестов 2017 года.

Эксперты европейской организации по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2017 года. По итогам краш-тестов лучшими в своем классе стали сразу несколько моделей немецкого бренда Volkswagen - Arteon (F-класс), T-Roc (малый паркетник) и Polo (cверхмалый автомобиль).

Лидером среди больших кроссоверов оказался шведский Volvo XC60, малых минивэнов - Opel/Vauxhall Crossland X.

Также эксперты высоко оценили безопасность сразу двух "семейных" моделей японского бренда Subaru – XV и Impreza, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что самым опасным автомобилем 2017 года эксперты Euro NCAP признали Fiat Punto. По итогам краш-тестов машина не получила ни одной звезды из пяти возможных. Такого результата еще не было ни у одного авто.

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