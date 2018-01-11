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В Челябинской области закрыли роддом после увольнения врачаСегодня в 10:54

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Женщин отправляют в другие города.

Жители Катав-Ивановского района написали петицию против закрытия родильного отделения в районной больнице.

"Население нашего района – 30 282 человека на 1 января 2017 года. В состав нашего района входит два городских и семь сельских поселений, в которых также живут люди и появляются на свет младенцы. Мы, жители нашего района, хотим, чтобы были созданы нормальные условия для рожениц" – пишет автор документа.

Отделение было закрыто после увольнения по собственному желанию одного из двух врачей больницы, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава.

"Это так называемый маломощный роддом, который не предполагает круглосуточного пребывания там врача, но акушерки дежурят в любое время суток. За прошлый год там прошли 101 роды, за декабрь – шесть, – объяснили в минздраве. – Но роженицы Катав-Ивановска не останутся без помощи. В больнице продолжит работы родильный зал на одну койку, палата для совместного пребывания матери и ребенка. Роды примет оставшийся врач".

Для плановых же родов разработана маршрутная карта. При наличии осложнений в зависимости от группы риска женщин направляют в медицинские учреждения Усть-Катава, Златоуста или Челябинска.

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