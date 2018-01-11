Весной.

С 28 марта 2018 года "Уральские авиалинии" запускают новый рейс из Ростова-на-Дону в Тель-Авив. Перелет в одну сторону обойдется от 210 долларов, а туда-обратно - от 445 (все сборы включены). В путешествие можно будет отправиться по средам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или любой авиакассе.

Сегодня "Уральские авиалинии" выполняют регулярные рейсы в Тель-Авив из Жуковского, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.

Путешественников ждут старый город Яффо с антикварными лавочками, бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, центр Азриэли, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и целебные воды Мертвого моря. Можно прогуляться по блошиным рынкам Тель-Авива, где удастся найти не только разные деликатесы, но и действительно редкие сувениры и антиквариат.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь - ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. В парк перевозчика 43 Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).