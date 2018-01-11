29 декабря было особенно многолюдно.

С 28 декабря 2017 года по 9 января 2018-го услугами аэропорта Кольцово воспользовались 187 тысяч пассажиров - на 23% выше показателей прошлого года. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе авиахаба.

"Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 29 декабря. В этот день Кольцово обслужил 17 122 пассажира. Это самый большой суточный пассажиропоток в новогодние праздники в современной истории аэропорта", - отметил представитель авиагавани.

Самыми популярными российскими направлениями в праздники стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Активно уральцы улетали на морские курорты: пассажиропоток в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток вырос по сравнению с прошлогодними праздниками практически вдвое и составил около 25 000 человек. Самыми востребованными "заморскими" направлениями стали Дубай, Пхукет, Прага, Нячанг, Душанбе, Утапао и Гоа.