Законопроект рассмотрят в Госдуме.

Близким родственникам могут позволить посещать членов семьи в палатах реанимации. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Государственную думу депутат от "Единой России" Николай Герасименко. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности, передает "Уралинформбюро".

Законопроект предлагает обязать все медицинские учреждения допускать членов семьи к больным в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Но порядок посещения должен установить федеральный Минздрав

На данный момент нет законодательного запрета на посещение больных в реанимации. Но врачи больниц оставляют за собой право не пускать посетителей.

Летом 2016 года Минздрав России создал свод правил посещения пациентов. В палаты ОРИТ нельзя пускать детей до 14 лет, пьяных и заразных больных с насморком кашлем, сыпью и другими симптомами.