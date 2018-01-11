По работе.

Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области Иван Зубов покидает свой пост и переезжает в другой регион. Кто займет его кресло, в пресс-службе регионального ведомства уточнить не смогли, сославшись на отсутствие соответствующего "приказа из Москвы".

Последний рабочий день Зубова - 19 января, передает "Уралинформбюро". Не исключено, что вакантное место займет один из трех его замов – Дмитрий Леонов, Владимир Дюрягин или Ирина Уварова. Но ни один из них еще не назначен на главный пост УФССП по Курганской области даже с приставкой "и.о."

Стоит отметить, что УФССП Зауралья Зубов возглавляет с 2012 года. После ухода с должности начальника областного ведомства он заступит на пост главного судебного пристава Калужской области.

Иван Зубов родился 11 октября 1968 года. В 1998 году он окончил Курганский госуниверситет по специальности автомобили и автомобильное хозяйство, в 2004 году — Уральскую академию госслужбы по специальности юриспруденция.