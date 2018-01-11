В казне нет "лишних" 1,9 триллиона рублей.

Депутаты Госдумы РФ отказали в ежемесячных выплатах гражданам, живущим за чертой бедности. Законопроект КПРФ о социальной помощи данной категории населения был отклонен в первом чтении, передает "Уралинформбюро".

Финансовую поддержку предлагалось оказывать лицам, чей доход ниже величины прожиточного минимума, умноженной на коэффициент 1,3.

По мнению авторов законопроекта, ежемесячные соцвыплаты из средств федерального бюджета могли бы поступать на электронную карту и расходоваться на приобретение продуктов, непродовольственных товаров, лекарств и медицинских изделий, а также квартплату или оплату других услуг, состав и перечни которых определило бы правительство.

На реализацию данной инициативы ежемесячно в госказне потребовалось бы дополнительно изыскивать около 156 миллиардов рублей. За год сумма соцпомощи беднякам достигла бы 1,87 триллиона рублей.

Стоит отметить, что по данным министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума - это порядка 13,5% от всего населения страны.