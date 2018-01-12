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Тест: Не рассказывайте сказки читателям "Уралинформбюро"Сегодня в 09:40

  • Текст

Они такие страшные.

12 января почти 400 лет назад на свет появился Шарль Перро. Французский поэт больше прославился своими сказками. И к ним в полной мере годится утверждение "сказка – ложь". Мы знакомы с "попсовыми", "лайтовыми", диснеевскими версиями старинных историй, как Перро, так, впрочем, и других сказочников. Оригиналы могут вас порядком удивить. Попробуйте угадать, как на самом деле развивались события с помощью теста "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: кадры из телесериала "Однажды в сказке".

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