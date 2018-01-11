Вплотную.

В Екатеринбурге заканчивается прокладка просеки для пробивки проспекта Академика Сахарова в Академическом микрорайоне. Под топор было пущено порядка 8 гектаров леса. Сейчас лесорубы работают вблизи улицы Амундсена, которая в будущем соединит проспект Сахарова с ЕКАД, передает "Уралинформбюро".

Построить 2,5-километровый участок одной из главных артерий Академического планируют к осени 2020 года. В целом на это уйдет 1,1 миллиарда бюджетных рублей. Отрезок проспекта между улицами Вильгельма де Геннина и Мехренцева возводится параллельно со строительством домов вдоль него.

Стоит отметить, что на проспекте Академика Сахарова, между Чкалова и Амундсена, в будущем "поселится" крупный медицинский кластер, включающий лечебные учреждения, а также корпуса Уральского медуниверситета и НИИ Охраны материнства и младенчества.

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