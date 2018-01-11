Из-за "земельных" препонов.

В Кургане с конца декабря хлещет вода из лопнувшей трубы на улице Алексеева. Коммунальная "река" долгое время стекает в канализацию, и осушать ее пока никто не торопится.

"По улице Алексеева образовалось море. Уже второй месяц как бьет ключом вода. Примерно две недели назад приехали коммунальщики и нашли выход из ситуации – проделали канавку, которая ведет в канализационный люк. Больше никаких действий по ремонту оказано не было", - сообщила одна из жительниц корреспондентам "Мобильного репортера".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Водный Союз", сообщение об аварии на водоводе диаметром 300 миллиметров по адресу Алексеева, 1 поступило в диспетчерскую службу 22 декабря. В этот же день сотрудники организации выехали на место и отвели поток воды в канализацию, чтобы избежать массового отключения жилых домов и соцобъектов в новогодние праздники. Устранить аварию оперативно мешало то, что через этот участок проходят частные коммуникации - организации необходимо было получить согласие всех собственников и согласовать проведение земляных работ.

"Работа с собственниками этих коммуникаций сейчас активно ведется. Мы планируем, что до конца недели мы эту аварию устраним", - резюмировали в "Водном союзе".