В поддержку российской заявки.

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начал курсировать автобус с символикой российской заявки на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Новый полунизкопольный НефАЗ вышел на маршрут №111. Машина может перевозить до 110 пассажиров и оборудована площадкой для маломобильных групп населения, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Глава региона Евгений Куйвашев уверен, что заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 должна стать объединяющей и мобилизующей идеей, работающей на развитие Среднего Урала, консолидирующей усилия властей, бизнес-сообщества и жителей.

"Проведение выставки для Свердловской области станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Это серьезный инструмент инвестиционного роста, формирования новых возможностей для динамичного развития всех муниципалитетов, роста качества жизни людей", - считает он.

Стоит отметить, что недавно в уральской столице появилось самое большое в мире "ЭКСПО". Слово "написали" на льду акватории Городского пруда. Высота каждой из букв – около 100 метров, длина всей надписи, которую видно даже из иллюминатора самолета, – больше километра.